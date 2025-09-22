  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тренин сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом», у Юрова ассист при первой шайбе
Видео
0

Тренин сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом», у Юрова ассист при первой шайбе

Яков Тренин сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом».

Российский форвард «Миннесоты» забросил две шайбы в игре с «Джетс» (3:2 ОТ), в том числе – в овертайме. 

При первой шайбе одним из ассистентов выступил еще один россиянин – форвард Данила Юров

Тренин (18:34, 3:16 – в большинстве, «+2») также получил 4 минуты штрафа, нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема. 

У Юрова (18:11, 3:09 – в большинстве, 1:35 – в меньшинстве, «+1») 1 бросок в створ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoВиннипег
logoЯков Тренин
logoНХЛ
выставочные матчи
logoДанила Юров
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Воронков набрал 1+2 в выставочном матче с «Сент-Луисом» и стал 1-й звездой. Федотов отразил 14 из 15 бросков в 1-й игре за «Коламбус», ему забил Александров
17 минут назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси», «Торонто» – «Оттаву», «Миннесота» одолела «Виннипег», «Вашингтон» забил 5 голов «Бостону»
4437 минут назадLive
Алистров об 1:6 с «Авангардом»: «Моментами «Ак Барс» был лучше. Могли забить минимум четыре стопроцентных момента, немного не хватило»
4вчера, 20:24
Поборитесь за крутые призы! С вас – ответы на 12 несложных вопросов про КХЛ. Справитесь?
вчера, 20:00Тесты и игры
Грицюк забил и сделал ассист в первом матче за «Нью-Джерси» – выставочном против «Рейнджерс»
3вчера, 19:34Видео
Фисенко об 1:6 с «Авангардом»: «Ак Барс» не имеет права с таким счетом проигрывать дома. Бывают периоды, когда команде тяжело, пока не можем найти свою игру»
6вчера, 19:26
Гатиятулин на вопрос о возможной отставке из «Ак Барса»: «Понимаем серьезность ситуации, но моменты больше не тактического плана, а индивидуальных ошибок. Их проще поправить»
25вчера, 18:04
Буше о 6:1 с «Ак Барсом»: «Авангард» нашел свою игру. Ждали тяжелого старта, но адаптировались по ходу встречи и за счет этого победили»
9вчера, 17:30
Гатиятулин об 1:6 от «Авангарда»: «Не понимаю, где перешли дорогу удаче. «Ак Барс» создает моменты, но не может забить. Нас наказывают практически за каждую ошибку»
27вчера, 17:19
Двукратный обладатель Кубка Стэнли и член Зала славы Берни Парент умер в возрасте 80 лет
7вчера, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Баннер в честь погибшего болельщика «Ак Барса» Агафонова развернули перед игрой с «Металлургом»: «Твоя страсть навсегда в наших сердцах»
5вчера, 21:47Фото
Яруллин после 1:6 от «Авангарда»: «Хуже ситуации не было в истории «Ак Барса», наверное. Хоккеисты, раз здесь оказались, должны иметь самолюбие. Нужно переламывать это»
1вчера, 21:32
Буцаев о Крикунове и «Сочи»: «Они преподнесут сюрприз всей лиге. Клуб еще не до конца раскрыл потенциал»
2вчера, 20:56
Никитин о том, почему не поменял Мартина в матче с «Металлургом»: «Не хотели делать из него виноватого. На лавке уверенности не наберешься, доверие нужно каждому»
1вчера, 20:40
Окулов о 6:1 с «Ак Барсом» и поражении от казанцев в 1-м туре: «Конечно, разозлило. «Авангард» разобрал ошибки»
2вчера, 20:13
Чеккони скрыл травму, чтобы тренироваться с «Авангардом», заявил Буше: «Вот такой он мужик. Дней через 5 должен сыграть»
вчера, 19:42
Никитин о том, какое ЦСКА нужно усиление: «Как в жизни, пока вместе не пожили, жениться не надо. Нужно через игры понять, чего не хватает»
вчера, 19:13
Буше о Галимове: «Невероятно. Не помню, чтобы кто‑то так круто сыграл в дебютном матче за новую команду. Он оправдал все скаутские отчеты»
2вчера, 18:55
Десятков о назначении в «Ладу»: «Я должен был отказаться, спрятаться, испугаться? Нет, мы пойдем до конца»
1вчера, 18:30
Крощинский о драке с Холодилиным: «Нельзя позволять сопернику чувствовать, что нас можно свободно бить. Если тронут одного, то налетят все»
вчера, 18:20