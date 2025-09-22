Тренин сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом», у Юрова ассист при первой шайбе
Яков Тренин сделал дубль в выставочном матче с «Виннипегом».
Российский форвард «Миннесоты» забросил две шайбы в игре с «Джетс» (3:2 ОТ), в том числе – в овертайме.
При первой шайбе одним из ассистентов выступил еще один россиянин – форвард Данила Юров.
Тренин (18:34, 3:16 – в большинстве, «+2») также получил 4 минуты штрафа, нанес 3 броска в створ и применил 2 силовых приема.
У Юрова (18:11, 3:09 – в большинстве, 1:35 – в меньшинстве, «+1») 1 бросок в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости