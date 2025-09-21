  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Бостоном», «Филадельфия» против «Айлендерс», «Флорида» встретится с «Нэшвиллом»
2

НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Бостоном», «Филадельфия» против «Айлендерс», «Флорида» встретится с «Нэшвиллом»

В НХЛ пройдут выставочные матчи перед стартом сезона.

НХЛ

Выставочные матчи

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 20:00

«Флорида» – «Нэшвилл» – 22:00

«Торонто» – «Оттава» – 22:00

«Колорадо» – «Юта» – 23:30

«Миннесота» – «Виннипег» – 00:00

«Сент-Луис» – «Коламбус» – 00:00

«Вашингтон» – «Бостон» – 00:00

«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 01:00

«Флорида» – «Нэшвилл» – 02:00

«Филадельфия» – «Айлендерс» – 02:00

«Калгари» – «Эдмонтон» – 03:00

«Эдмонтон» – «Калгари» – 03:00

«Ванкувер» – «Сиэтл» – 03:00

«Вегас» – «Сан-Хосе» – 03:00

«Юта» – «Колорадо» – 03:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Отметим, что несколько команд проведут по два матча.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoРейнджерс
logoТоронто
logoНью-Джерси
logoМиннесота
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoОттава
logoВиннипег
logoВашингтон
logoФлорида
logoБостон
logoАнахайм
logoЛос-Анджелес
logoЭдмонтон
logoФиладельфия
logoАйлендерс
logoКалгари
logoНэшвилл
logoКолорадо
logoСан-Хосе
logoВегас
logoВанкувер
logoСиэтл
выставочные матчи
logoЮта
результаты матчей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ опубликовала календарь сезона-2025/26: команды проведут по 82 игры, два матча пройдут в Швеции, запланирована пауза на время ОИ в феврале
916 июля, 17:59
НХЛ введет обязательную защиту шеи для игроков, пришедших в лигу с сезона-2026/27 и позже. Для остальных она будет добровольной (The Athletic)
1028 июня, 13:12
НХЛ получит 7,7 млрд долларов за 12 лет по контракту на трансляции игр в Канаде. Ранее лига зарабатывала 4,9 млрд за тот же срок
221 апреля, 09:21
Главные новости
Плющев о лимите в КХЛ: «Самый результативный игрок в начале сезона – иностранец. Самый надежный вратарь и лучший защитник – тоже. Где выхлоп от наших академий?»
114 минут назад
Ротенберг потренировался с детским «Динамо» по следж-хоккею: «Получил огромное удовольствие. Будем и дальше уделять большое внимание адаптивному спорту»
128 минут назад
ЦСКА активно интересуется Лабанком и Рословиком. Клуб хочет подписать одного из форвардов («СЭ»)
8сегодня, 07:10
«Виннипег» и Коннор достигли прогресса в переговорах по новому контракту. Зарплата форварда может составить 11-12 млн долларов (Дэвид Паньотта)
4сегодня, 06:30
Юрзинов высмеял сомнения в значимости КПК: «Генетический код российских болельщиков никому не перекодировать, для них сборная была и всегда будет командой № 1»
20сегодня, 05:45
«Анахайм» дает Мактавишу контракт на 5 лет с кэпхитом 5,5 млн долларов. Форвард хочет соглашение на 7-8 лет и зарплату 7-8 млн (Дэвид Паньотта)
20сегодня, 05:30
КХЛ. «Трактор» примет «Спартак», «Металлург» против ЦСКА, СКА в гостях у «Лады», «Ак Барс» сыграет с «Авангардом»
17сегодня, 05:15
Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Вся эта околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»
6сегодня, 04:30
Овечкин не сыграет в первом выставочном матче «Вашингтона» перед сезоном НХЛ – с «Бостоном». Мирошниченко и Тринеев попали в состав
6сегодня, 03:58
Юрзинов о КПК в Новосибирске: «Турнир в одном из самых хоккейных городов России станет украшением сезона. При железном занавесе значимость игр сборных еще более возросла»
4сегодня, 03:45
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов-младший о недопуске сборной России на ОИ-2026: «Очень обидно. Многие скажут, что будет ненастоящая Олимпиада. Надеюсь, скоро все поменяется и нас вернут»
1сегодня, 07:52
Корнилов о стиле Дриджера: «Играет очень глубоко, далеко не выкатывается – почти не встречал таких вратарей в КХЛ в последние годы. В плей-офф у «Трактора» могут быть сложности из-за этого»
сегодня, 07:40
Торопченко о «Шанхае»: «В Петербурге они могут привлечь больше болельщиков, в Мытищах ходило 500 человек – не уровень КХЛ. Удивился, что Галлан выбрал Россию»
сегодня, 07:22
Плющев о Захаркине: «Он в онлайне консультировал детскую школу «Витязя» – результат принес плачевный. Последние места по всем возрастам. Удивляюсь, кто в СКА кому советует и как»
2сегодня, 06:55
Ларионов-младший о 3 победах СКА подряд: «Можем и будем играть еще лучше. Но главное – это как команда склеивается. У нас из-за травм еще ни разу не играл полный состав»
1сегодня, 06:45
Зибанежад и Миллер катаются в одной тройке в лагере «Рейнджерс». Салливан объединил их после бесед с Микой во время своего специального визита в Швецию
1сегодня, 05:58
Артюхин о Десяткове во главе «Лады»: «Хорошая замена Миронову. Он сделает все для достижения приемлемого результата, но для этого нужно время»
сегодня, 04:58
Прошкин о допинге у Морозова: «Отстранение негативно скажется на информационном фоне вокруг «Спартака». Он лидер в атаке красно-белых, для команды это потеря»
1сегодня, 04:48
«Тампа» подписала контракт новичка с форвардом Джеймсом, игравшим в NCAA. Бывший проспект «Чикаго» набрал 30 очков в 35 играх в прошлом сезоне
сегодня, 03:15
У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
9вчера, 22:08Фото