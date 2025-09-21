НХЛ. Выставочные матчи. «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Вашингтон» – с «Бостоном», «Филадельфия» против «Айлендерс», «Флорида» встретится с «Нэшвиллом»
В НХЛ пройдут выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 20:00
«Флорида» – «Нэшвилл» – 22:00
«Колорадо» – «Юта» – 23:30
«Миннесота» – «Виннипег» – 00:00
«Сент-Луис» – «Коламбус» – 00:00
«Вашингтон» – «Бостон» – 00:00
«Анахайм» – «Лос-Анджелес» – 01:00
«Флорида» – «Нэшвилл» – 02:00
«Филадельфия» – «Айлендерс» – 02:00
«Калгари» – «Эдмонтон» – 03:00
«Эдмонтон» – «Калгари» – 03:00
«Юта» – «Колорадо» – 03:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Отметим, что несколько команд проведут по два матча.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
