10

«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9

«Реал» единолично лидирует в Ла Лиге после пяти туров.

Команда Хаби Алонсо продемонстрировала максимальный результат – 15 очков. Она опережает «Барселону», идущую второй, на 2 балла. Также в первую четверку входят «Вильярреал» и «Эспаньол» – у них по 10 очков.

«Атлетико» с 6 баллами занимает 12-е место, «Реал Сосьедад», у которого всего 2 очка, идет 18-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoЭспаньол
logoВильярреал
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
