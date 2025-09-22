«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9
«Реал» единолично лидирует в Ла Лиге после пяти туров.
Команда Хаби Алонсо продемонстрировала максимальный результат – 15 очков. Она опережает «Барселону», идущую второй, на 2 балла. Также в первую четверку входят «Вильярреал» и «Эспаньол» – у них по 10 очков.
«Атлетико» с 6 баллами занимает 12-е место, «Реал Сосьедад», у которого всего 2 очка, идет 18-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
