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  • Старт клубного ЧМ, «Флорида» в шаге от Кубка Стэнли, ЦСКА может назначить Челестини, «Спартак» подписывает Заболотного, Расселл выиграл поул, Дьокереш отказался переходить в «МЮ» и другие новости
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Старт клубного ЧМ, «Флорида» в шаге от Кубка Стэнли, ЦСКА может назначить Челестини, «Спартак» подписывает Заболотного, Расселл выиграл поул, Дьокереш отказался переходить в «МЮ» и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Флорида» в шаге от защиты титула – «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (5:2) в пятом матче финала (3-2). Маршанд сделал дубль, став автором победной шайбы. Бобровский отразил 19 из 21 броска и вместе с командой повторил рекорд НХЛ по числу гостевых побед за один плей-офф (10). 

2. ЦСКА может возглавить бывший тренер «Базеля» Фабио Челестини. Со швейцарцем согласован контракт по схеме «2+1». А до новостей о Челестини сообщалось, что москвичи хотят пригласить Фабио Каннаваро.

3. Клубный ЧМ. В матче открытия «Интер Майами» Лионеля Месси и египетский «Аль-Ахли» не выявили победителя (0:0).

4. Трансферные новости. «Спартак» близок к трансферу Заболотного, форвард отказал «Краснодару». Осипенко подпишет контракт с «Динамо» на 1,5 млн евро в год плюс бонусы в ближайшие дни.

«Ливерпуль» и «Байер» подготовили все документы по Виртцу. Дьокереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» и предпочел бы перейти в «Арсенал». Робертсон согласился перейти в «Атлетико» из «Ливерпуля». «Бавария» видит в Шешко преемника Кейна.

5. Загитова, Ротенберг и Губерниев встретились на презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве. Фигуристка на постановочных фото показала, как «бьет» комментатора (отметив, что мужчин не бьет), поблагодарила Ротенберга за «ночной лед» и забросила мяч в баскетбольное кольцо с паса Романа.

8. Расселл выиграл поул в квалификации к Гран-при «Формулы-1» в Канаде, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й.

9. Казань примет матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА.

10. 53-летний Ягр может продолжить карьеру. Яромир говорит, что по-прежнему любит хоккей и не хочет толстеть.

11. Гусев и Паршивлюк вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо».

12. Василий Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам. Клуб поблагодарил тренера за свой первый трофей и пожелал его супруге скорейшего восстановления.

13. Тареми не смог вылететь из Тегерана в США и не сыграет за «Интер» на клубном ЧМ – перемещение из Ирана слишком рискованно. Форвард в безопасности.

14. Ливо может покинуть «Салават». СКА и «Трактор» претендуют на лучшего бомбардира сезона в КХЛ.

15. Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» проиграла «Славе».

Цитаты дня.

Ирина Роднина: «В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют»

Александр Мостовой: «Поставьте Семака в «Факел». Разве он возьмет титул? Если да, пробегусь голым по улице»

Фетисов о вейпах: «Я бы запретил. Эта штука вредит молодежи больше всего – они рожать не смогут. Путин уже сказал, эта зараза продается практически везде»

Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро-2024: «Чувствовал себя подавленным и сломленным. Я боялся заснуть и не проснуться»

Буффон о Гаттузо в сборной Италии: «Ждем последних деталей. Верю, что сделан лучший выбор. Важно избежать позора, есть разница между поражением и поражением в определенной манере»

Роман Ротенберг: «Обязательно буду работать тренером – читаю много книг, изучаю тактики. Хоккей как матрица – чем глубже погружаемся, тем больше новых алгоритмов находим»

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
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