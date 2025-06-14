Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам. Клуб поблагодарил тренера за свой первый трофей и пожелал его супруге скорейшего восстановления
Василий Березуцкий покинул «Сабах», который возглавлял с ноября 2024 года.
«Футбольный клуб «Сабах» сообщает, что по взаимной договоренности сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким по семейным обстоятельствам.
Клуб выражает искреннюю благодарность Василию Владимировичу за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и значимый вклад в развитие команды. Под его руководством «Сабах» завоевал первый в своей истории трофей – Кубок Азербайджана, что стало важной и символичной вехой в истории клуба.
Мы желаем Василию Березуцкому и его близким всего наилучшего, а его супруге – скорейшего восстановления и крепкого здоровья», – говорится в сообщении.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?11665 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Сабаха»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости