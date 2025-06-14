Березуцкий покинул «Сабах» по семейным обстоятельствам. Клуб поблагодарил тренера за свой первый трофей и пожелал его супруге скорейшего восстановления

Василий Березуцкий покинул «Сабах», который возглавлял с ноября 2024 года.

«Футбольный клуб «Сабах » сообщает, что по взаимной договоренности сторон принято решение о расторжении контракта с главным тренером команды Василием Березуцким по семейным обстоятельствам.

Клуб выражает искреннюю благодарность Василию Владимировичу за высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и значимый вклад в развитие команды. Под его руководством «Сабах» завоевал первый в своей истории трофей – Кубок Азербайджана, что стало важной и символичной вехой в истории клуба.

Мы желаем Василию Березуцкому и его близким всего наилучшего, а его супруге – скорейшего восстановления и крепкого здоровья», – говорится в сообщении.