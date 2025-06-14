Ливо может покинуть «Салават». СКА и «Трактор» претендуют на лучшего бомбардира сезона в КХЛ (Metaratings)
Джош Ливо может покинуть «Салават Юлаев».
По информации Metaratings, «Трактор» и СКА являются главными претендентами на 32-летнего нападающего.
В минувшем сезоне канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ. На его счету 80 (49+31) очков за 62 матча при полезности «плюс 26».
В плей-офф Ливо сделал 15 (2+13) результативных действий в 14 играх при полезности «плюс 2».
Контракт форварда с уфимским клубом рассчитан до конца мая 2027 года. Ранее сообщалось, что бюджет «Салавата Юлаева» на следующий сезон будет существенно сокращен.
Агент Самонова о «Салавате»: «На нас не выходили с тем, что Александра хотят поменять или еще что-то. Он остается в команде. Слухи распространяют какие-то фантазеры»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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