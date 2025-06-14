Александр Мостовой: «Поставьте Семака в «Факел». Разве он возьмет титул? Если да, пробегусь голым по улице»

Александр Мостовой назвал провалом результаты «Зенита» в прошлом сезоне.

«Ну вот поставьте Семака в «Факел». Разве он возьмет с воронежцами титул? Если решит данную задачу, лично пробегусь голым по улице. Но такого не будет.

В футболе давным-давно все придумано. А результаты петербуржцев в минувшем сезоне – провал», – сказал экс-игрок сборной России.

В год столетия «Зенит» стал вторым в Мир РПЛ и не вышел в суперфинал Фонбет Кубка России.