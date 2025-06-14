Осипенко подпишет контракт с «Динамо» на 1,5 млн евро в год плюс бонусы в ближайшие дни («Чемпионат»)
Максим Осипенко близок к переходу в «Динамо».
31-летний защитник в ближайшие дни подпишет контракт с «Динамо», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Стороны согласовали трансфер игрока на 99%. Осипенко подпишет контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год плюс бонусы», – отметил источник.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Осипенко провел 30 матчей за «Ростов», забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее «Динамо» возглавил Валерий Карпин, работавший с Осипенко в «Ростове».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?10239 голосов
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Ничего не выиграет
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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