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Осипенко подпишет контракт с «Динамо» на 1,5 млн евро в год плюс бонусы в ближайшие дни («Чемпионат»)

Максим Осипенко близок к переходу в «Динамо».

31-летний защитник в ближайшие дни подпишет контракт с «Динамо», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Стороны согласовали трансфер игрока на 99%. Осипенко подпишет контракт с зарплатой 1,5 млн евро в год плюс бонусы», – отметил источник.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Осипенко провел 30 матчей за «Ростов», забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее «Динамо» возглавил Валерий Карпин, работавший с Осипенко в «Ростове».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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