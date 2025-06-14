Тареми не сыграет за «Интер» на клубном ЧМ – перемещение из Ирана слишком рискованно. Форвард в безопасности
Мехди Тареми не сыграет на клубном чемпионате мира.
Ранее стало известно, что нападающий «Интера» не смог вылететь из Тегерана в США – воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, Тареми не присоединится к команде на клубном чемпионате мира. Считается, что риски при выезде из страны любым видом транспорта слишком высоки.
«Нерадзурри» находятся тесном контакте с иранскими властями в Италии в течение последних 24 часов, чтобы успокоить игрока и попытаться найти решение. Сам футболист сейчас находится в безопасном месте.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?12522 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости