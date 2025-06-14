Тареми не сыграет за «Интер» на клубном ЧМ – перемещение из Ирана слишком рискованно. Форвард в безопасности

Мехди Тареми не сыграет на клубном чемпионате мира.

Ранее стало известно , что нападающий «Интера » не смог вылететь из Тегерана в США – воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Тареми не присоединится к команде на клубном чемпионате мира. Считается, что риски при выезде из страны любым видом транспорта слишком высоки.

«Нерадзурри» находятся тесном контакте с иранскими властями в Италии в течение последних 24 часов, чтобы успокоить игрока и попытаться найти решение. Сам футболист сейчас находится в безопасном месте.