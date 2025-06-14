Загитова с передачи Ротенберга забросила мяч в баскетбольное кольцо. Это удалось ей с пятой попытки

Алина Загитова забросила мяч в баскетбольное кольцо с передачи Романа Ротенберга.

Фигуристка приняла участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил вице-президент ФХР Ротенберг.

Забросить мяч в кольцо у Загитовой получилось с пятой попытки. «Мы не уйдем отсюда, пока я не забью», – сказала она.

🤔 Что объединяет Загитову и Ротенберга? Хоккей, Олимпиада, ПМЭФ и дерево. Крепкая дружба фигуристки и бизнесмена 🤝🏻