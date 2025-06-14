Загитова с передачи Ротенберга забросила мяч в баскетбольное кольцо. Это удалось ей с пятой попытки
Алина Загитова забросила мяч в баскетбольное кольцо с передачи Романа Ротенберга.
Фигуристка приняла участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил вице-президент ФХР Ротенберг.
Забросить мяч в кольцо у Загитовой получилось с пятой попытки. «Мы не уйдем отсюда, пока я не забью», – сказала она.
🤔 Что объединяет Загитову и Ротенберга? Хоккей, Олимпиада, ПМЭФ и дерево. Крепкая дружба фигуристки и бизнесмена 🤝🏻
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости