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Загитова с передачи Ротенберга забросила мяч в баскетбольное кольцо. Это удалось ей с пятой попытки

Алина Загитова забросила мяч в баскетбольное кольцо с передачи Романа Ротенберга.

Фигуристка приняла участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил вице-президент ФХР Ротенберг.

Забросить мяч в кольцо у Загитовой получилось с пятой попытки. «Мы не уйдем отсюда, пока я не забью», – сказала она. 

🤔 Что объединяет Загитову и Ротенберга? Хоккей, Олимпиада, ПМЭФ и дерево. Крепкая дружба фигуристки и бизнесмена 🤝🏻

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
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