«Я мужчин не бью. Сделаю это, когда вы будете не готовы». Загитова ответила на предложение Губерниева «отомстить ему за все»
Алина Загитова заявила, что не бьет мужчин.
Олимпийская чемпионка Загитова и комментатор Дмитрий Губерниев приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Загитова и Губерниев сделали постановочное фото в зале для тренировок по боксу – фигуристка сделала вид, что наносит удар комментатору.
Губерниев, который ранее неоднократно критиковал фигуристку, предложил ей: «Отомстите за все, Алина, пока снимают. Хук от Загитовой, так мне и надо!».
«Я мужчин не бью», – ответила фигуристка. «Я сделаю это, когда вы будете не готовы», – добавила она чуть позже.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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