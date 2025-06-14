«Я мужчин не бью. Сделаю это, когда вы будете не готовы». Загитова ответила на предложение Губерниева «отомстить ему за все»

Алина Загитова заявила, что не бьет мужчин.

Олимпийская чемпионка Загитова и комментатор Дмитрий Губерниев приняли участие в презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Загитова и Губерниев сделали постановочное фото в зале для тренировок по боксу – фигуристка сделала вид, что наносит удар комментатору.

Губерниев, который ранее неоднократно критиковал фигуристку, предложил ей: «Отомстите за все, Алина , пока снимают. Хук от Загитовой, так мне и надо!».

«Я мужчин не бью», – ответила фигуристка. «Я сделаю это, когда вы будете не готовы», – добавила она чуть позже.

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