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Гран-при Канады-2025. Квалификация. Бортолето, Сайнс, Стролл, Лоусон и Гасли выбыли после первого сегмента

В Монреале проходит десятая квалификация «Формулы-1» сезона-2025.

Начало сессии на Гран-при Канады – в 23:00 по московскому времени.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

14 июня 2025 года

Квалификация

Топ-10 после Q1

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

6. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Алекс Албон («Уильямс»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Франко Колапинто («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Габриэл Бортолето («Заубер»)

17. Карлос Сайнс («Уильямс»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

20. Пьер Гасли («Альпин»)

Гран-при Канады-2025. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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