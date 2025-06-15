Буффон о Гаттузо в сборной Италии: «Ждем последних деталей. Верю, что сделан лучший выбор. Важно избежать позора, есть разница между поражением и поражением в определенной манере»

Джанлуиджи Буффон сообщил, что с Дженнаро Гаттузо почти договорились.

Сообщалось , что экс-тренер «Милана» близок к назначению в сборную Италии.

«Мы работаем, работали и ждем последних деталей. В федерации у нас были насыщенные дни.

Я верю, что в итоге мы сделали лучший выбор. Мы начинаем с того, с чего всегда начинали после темных времен.

Что действительно важно – это избежать позора, недостойного Италии. Обыграть теперь сложно любого соперника, но есть разница между поражением и поражением в определенной манере. Можно внести коррективы», – сказал глава делегации сборной Италии .