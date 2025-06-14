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Робертсон согласился перейти в «Атлетико». Мадридцы прекратили переговоры с «Миланом» по Тео из-за разницы в оценке стоимости игрока

Эндрю Робертсон согласился перейти в «Атлетико».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля». 

По информации журналиста Маттео Моретто, шотландец уже дал согласие на переход в «Атлетико». Мерсисайдцы запросят невысокую сумму за трансфер футболиста, чей контракт истекает в 2026 году. 

Отмечается, что испанцы прекратили переговоры с «Миланом» по Тео Эрнандесу. Разница между запросами «россонери» и суммой, которую готовы заплатить «матрасиники», слишком велика. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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