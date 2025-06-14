Робертсон согласился перейти в «Атлетико». Мадридцы прекратили переговоры с «Миланом» по Тео из-за разницы в оценке стоимости игрока

Эндрю Робертсон согласился перейти в «Атлетико».

Ранее сообщалось , что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля ».

По информации журналиста Маттео Моретто, шотландец уже дал согласие на переход в «Атлетико ». Мерсисайдцы запросят невысокую сумму за трансфер футболиста, чей контракт истекает в 2026 году.

Отмечается, что испанцы прекратили переговоры с «Миланом » по Тео Эрнандесу . Разница между запросами «россонери» и суммой, которую готовы заплатить «матрасиники», слишком велика.