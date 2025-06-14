Робертсон согласился перейти в «Атлетико». Мадридцы прекратили переговоры с «Миланом» по Тео из-за разницы в оценке стоимости игрока
Эндрю Робертсон согласился перейти в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в подписании защитника «Ливерпуля».
По информации журналиста Маттео Моретто, шотландец уже дал согласие на переход в «Атлетико». Мерсисайдцы запросят невысокую сумму за трансфер футболиста, чей контракт истекает в 2026 году.
Отмечается, что испанцы прекратили переговоры с «Миланом» по Тео Эрнандесу. Разница между запросами «россонери» и суммой, которую готовы заплатить «матрасиники», слишком велика.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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