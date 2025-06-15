«Флорида» и Бобровский повторили рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф (10). Вратарь отразил 19 бросков «Эдмонтона» из 21 в 5-м матче финала

Сергей Бобровский повторил рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один плей-офф.

Вратарь «Флориды» отразил 19 бросков из 21 в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:2, 3-2).

У 36-летнего россиянина 15 побед в 22 матчах в текущем плей-офф при 91,2% сэйвов.

Команда и ее вратарь повторили рекорд НХЛ по числу побед на выезде за один розыгрыш плей-офф (10 при 3 поражениях).

В предыдущий раз этой отметки удалось достичь «Сент-Луису » и Джордану Биннингтону в плей-офф-2019 (10-3).

Ранее такое достижение в актив записали еще 5 команд – «Нью-Джерси» (1995, 10-1; 2000, 10-2), «Калгари» (2004, 10-4), «Лос-Анджелес» (2012, 10-1) и «Вашингтон» (2018, 10-3).

Отметим, что в 2020 году «Тампа» и Андрей Василевский, а также «Даллас» и Антон Худобин одержали по 10 побед в розыгрыше плей-офф, в которых их команды были гостями – но лишь формально.

Из-за пандемии коронавируса тогда все игры проходили в Канаде – на аренах «Эдмонтона » и «Торонто».