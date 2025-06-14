Форвард «Интера» Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в КЧМ. Воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля

Форвард «Интера» Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в США.

32-летний иранский нападающий был включен в заявку миланцев на клубный чемпионат мира в США.

Пока он не может присоединиться к команде в Калифорнии, так как воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля.

Тареми прибыл в аэропорт иранской столицы, но затем покинул его по соображениям безопасности.

Как сообщает Gazzetta, «Интер » находится в контакте с футболистом и ищет пути решения этой ситуации.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированный удар по военным и инфраструктурным объектам, включая ядерные, в Иране. Сообщается о 78 погибших и еще более чем 300 пострадавших.

Сборная Ирана: «Осуждаем жестокое нападение детоубийственного сионистского режима на священную землю. Поддерживаем великую иранскую нацию и мужественные вооруженные силы»