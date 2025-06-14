Гусев и Паршивлюк вошли в тренерский штаб Карпина в «Динамо»
Назван состав помощников Валерия Карпина в «Динамо».
В тренерский штаб московского клуба вошли следующие специалисты:
– Помощники главного тренера – Ролан Гусев и Сергей Паршивлюк;
– Тренер по физической подготовке Луис Касайс Мартинес;
– Помощник тренера по физической подготовке Иван Карандашов;
– Тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов;
– Аналитики – Алексей Радевич и Андрей Панов.
Бело-голубые приступят к тренировкам 16 июня.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?11661 голос
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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