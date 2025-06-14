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Казань примет матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА («Матч ТВ»)

Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани.

По информации «Матч ТВ», решение было принято в пользу столицы Татарстана в последний момент, хотя изначально фаворитом был Нижний Новгород. 

РФС выбирал город проведения матча за Суперкубок между Нижним Новгородом, Самарой и Казанью.

В матче за Суперкубок чемпион Мир РПЛ «Краснодар» встретится с победителем Фонбет Кубка России ЦСКА. Встреча запланирована на 12 июля.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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