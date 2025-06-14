Казань примет матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА («Матч ТВ»)
Матч за OLIMPBET Суперкубок России пройдет в Казани.
По информации «Матч ТВ», решение было принято в пользу столицы Татарстана в последний момент, хотя изначально фаворитом был Нижний Новгород.
РФС выбирал город проведения матча за Суперкубок между Нижним Новгородом, Самарой и Казанью.
В матче за Суперкубок чемпион Мир РПЛ «Краснодар» встретится с победителем Фонбет Кубка России ЦСКА. Встреча запланирована на 12 июля.
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