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Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро-2024: «Чувствовал себя подавленным и сломленным. Я боялся заснуть и не проснуться»

Альваро Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро.

Нападающий сборной Испании в документальном фильме «Они не знают, кто я» признался, что всерьез подумывал о симуляции травмы, чтобы не сыграть на Евро-2024, поскольку из-за накопившейся за карьеру критики он почувствовал себя «подавленным» и «морально сломленным».

«У меня было много ужасных, саморазрушительных мыслей. В моей голове промелькнула мысль симулировать травму, чтобы не ехать [на Евро].

Ты начинаешь чувствовать многие вещи в своем теле и не знаешь, почему и как. У тебя болят ноги. Грудная клетка закрыта. Ты не можешь дышать. Я боялся заснуть и не проснуться. Я боялся всего.

Я не мог следить за мячом. [В матче с «Боруссией в 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24 после нереализованного выхода один на один] в голове крутилась мысль, что упущен шанс выйти в финал с «Атлетико». Когда игра закончилась, я долго оставался один в раздевалке. Мне просто хотелось плакать», – сказал форвард «Милана», игравший за «Галатасарай» во второй части сезона-2024/25.

Мората рассказал, что даже позвонил врачу сборной Испании Оскару Селаде, чтобы сказать, что он не сможет поехать на Евро. Селада организовал для Мораты разговор с бывшим полузащитником сборной Испании Андресом Иньестой, который страдал от депрессии после смерти близкого друга и бывшего партнера по команде Даниэля Харке в августе 2009 года.

Напомним, сборная Испании с Моратой в составе стала чемпионом Европы в 2024-м.

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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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