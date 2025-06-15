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Статистика боя Усман – Бакли: 171 – 62 по ударам и 13 минут контроля против нуля – в пользу Камару

Камару Усман разгромил Хоакина Бакли в главном событии UFC on ESPN 69.

Усман провел 12:57 минут в контроле и перебил соперника почти в три раза (171 против 62). Также на счету экс-чемпиона четыре тейкдауна.

Напомним, Усман победил Бакли единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) в главном событии UFC on ESPN 69.

Камару Усман: «Бакли ничего особенного не покажет. Я его вынесу»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер ESPN MMA
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