«Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли (3-2), обыграв «Эдмонтон» в 5-м матче – 5:2. Маршанд сделал дубль, став автором победного гола
«Флорида» вышла вперед в финале Кубка Стэнли (3-2).
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (5:2) в пятом матче финальной серии.
37-летний форвард южан Брэд Маршанд сделал дубль – на 10-й минуте он открыл счет в матче, а на 46-й стал автором победного гола. Его признали первой звездой встречи.
В тройку лучших также вошли еще два форварда «Флориды» – Ээту Луостаринен (1+1) и Сэм Беннетт (автор второго гола команды в игре).
Счет в серии: 2-3
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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