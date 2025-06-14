«Спартак» близок к трансферу Заболотного. 34-летний форвард отказал «Краснодару» («Чемпионат»)

Антон Заболотный, вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке».

«Чемпионат» сообщает, что нападающий близок к переходу в состав красно-белых. Он отказал «Краснодару ».

Последний сезон экс-футболист ЦСКА и «Зенита» провел в «Химках» и забил 6 голов в 29 играх в Мир РПЛ . Подробно со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь .

Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»