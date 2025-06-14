«Спартак» близок к трансферу Заболотного. 34-летний форвард отказал «Краснодару» («Чемпионат»)
Антон Заболотный, вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке».
«Чемпионат» сообщает, что нападающий близок к переходу в состав красно-белых. Он отказал «Краснодару».
Последний сезон экс-футболист ЦСКА и «Зенита» провел в «Химках» и забил 6 голов в 29 играх в Мир РПЛ. Подробно со статистикой 34-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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