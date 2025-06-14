Дьокереш предпочитает «Арсенал» «МЮ». Лондонцы выбирают между форвардом «Спортинга» и Шешко
Виктор Дьокереш хочет продолжить карьеру в «Арсенале».
По данным The Times, форвард «Спортинга», общаясь с «Манчестер Юнайтед», дал понять, что предпочитает перейти в состав лондонского клуба.
При этом пока непонятно, собираются ли сами «канониры» заключать сделку. Мнения в клубе разделились: одни считают, что стоит приобрести Дьокереша, другие – за трансфер Беньямина Шешко («Лейпциг»).
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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