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Дьокереш отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» (Record)

Виктор Дьокереш не перейдет в «Манчестер Юнайтед».

27-летний нападающий «Спортинга» отказался от возможности перейти в английский клуб, об этом сообщает Record.

Окружение футболиста сообщило манкунианцам о том, что они больше не являются вариантом для продолжения карьеры для шведского форварда.

Ранее появилась информация, что предложение по игроку сделал «Арсенал».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
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