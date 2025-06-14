ЦСКА и Челестини согласовали контракт по схеме «2+1». Алексей Березуцкий останется в штабе (Иван Карпов)

Фабио Челестини заключит с ЦСКА контракт на два сезона с опцией продления на год.

Чего добьется Карпин в «Динамо»? 11672 голоса Сделает чемпионом Возьмет только Кубок Ничего не выиграет Поделитесь c миром своим ответом