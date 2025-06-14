ЦСКА и Челестини согласовали контракт по схеме «2+1». Алексей Березуцкий останется в штабе (Иван Карпов)
Фабио Челестини заключит с ЦСКА контракт на два сезона с опцией продления на год.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что условия договора уже согласованы. Швейцарец отказал АЕК и прилетит в Москву на следующей неделе.
Отмечается, что Алексей Березуцкий останется в тренерском штабе армейцев.
Мостовой о Челестини в ЦСКА: «С Каннаваро было бы лучше. Все равно, это футбольный человек, это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал!»
Чего добьется Карпин в «Динамо»?11672 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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