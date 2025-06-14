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Роман Ротенберг: «Обязательно буду работать тренером – читаю много книг, изучаю тактики. Хоккей как матрица – чем глубже погружаемся, тем больше новых алгоритмов находим»

Роман Ротенберг заявил, что продолжит работать тренером.

Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с должности главного тренера СКА.

– Вы планируете еще работать тренером? Вы уделяете много времени детскому хоккею.

– Я обязательно буду работать тренером. Я являюсь главным тренером сборной «Россия 25». И вспомните, даже когда мы в прошлом сезоне имели возможность отдыхать, я всегда все выходные проводил, работая на льду с детьми.

В моем понимании, это самое важное для любого тренера. Задача тренера – учиться каждый день. А сделать это можно только на практике.

Понятно, что я читаю много книг, изучаю разные тактики. Но когда мы работаем с детишками на льду, то сами учимся с ними. Ведь в теории можно сказать, что ребенок должен владеть разными техническими приемами. Но вы его научите!

Вот почему Уэйн Гретцки не стал большим тренером? Потому что он говорил своим игрокам: «А ты отдай подкидку через три клюшки». Тот спрашивал: «Как это сделать?» Ну и Гретцки отвечал: «Я же делаю, смотри». Как научить – это самое сложное в работе тренера.

Дай бог, я буду и дальше проводить много времени на льду, развивая детишек. Я и летом на связи со многими игроками. Например, Михаил Сергачев недавно приезжал к нам на каток. И показал несколько интересных упражнений, которые я записал в свою тренерскую книжечку. Это современные упражнения для развития индивидуальных навыков защитника.

Кучеров тоже шлет Сергачеву упражнения, а он их показывает мне. Так что такой обмен знаниями идет постоянно. Я всегда хочу развиваться и готов делиться своими упражнениями. Я открыт максимально. Ведь хоккей, он как матрица, – чем глубже мы в него погружаемся, тем больше новых алгоритмов находим.

– Вы можете вернуться на тренерскую работу в КХЛ?

– Все возможно в нашей жизни, – сказал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о СКА с Ларионовым: «Желаю всем удачи. Как тренер «России 25» буду мониторить каждого хоккеиста»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
детский хоккей
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