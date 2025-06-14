Вячеслав Фетисов выступил за запрет вейпов в России.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, штрафы за это были увеличены в феврале 2025-го.

В начале июня этого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о желании запретить вейпы. Его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин .

– Что нужно запретить в России, чтобы это пошло на пользу?

– Вейпы. Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего – они рожать не смогут. Так что вейпы я бы запретил.

Президент уже сказал об этом, а я бы всем обществом на это налег. Сколько мы не говорим, а эта зараза продается практически везде, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Фетисов об игре Путина в хоккей: «Характер у него железный. Когда спрашиваешь его, не надоело ли, отвечает: «Новые элементы интересно осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость»