  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о вейпах: «Я бы запретил. Эта штука вредит молодежи больше всего – они рожать не смогут. Путин уже сказал, эта зараза продается практически везде»
33

Фетисов о вейпах: «Я бы запретил. Эта штука вредит молодежи больше всего – они рожать не смогут. Путин уже сказал, эта зараза продается практически везде»

Вячеслав Фетисов выступил за запрет вейпов в России.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, штрафы за это были увеличены в феврале 2025-го.

В начале июня этого года министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о желании запретить вейпы. Его поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

– Что нужно запретить в России, чтобы это пошло на пользу?

– Вейпы. Это вредная штука и приспособление, которое вредит молодежи больше всего – они рожать не смогут. Так что вейпы я бы запретил.

Президент уже сказал об этом, а я бы всем обществом на это налег. Сколько мы не говорим, а эта зараза продается практически везде, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Фетисов об игре Путина в хоккей: «Характер у него железный. Когда спрашиваешь его, не надоело ли, отвечает: «Новые элементы интересно осваивать. Это доставляет настоящую мужскую радость»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoВячеслав Фетисов
logoКХЛ
Вячеслав Володин
Антон Алиханов
Государственная дума
logoЗдоровье
logoВладимир Путин
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о «Харт Трофи»: «Хеллибак выиграл по делу, у него весь сезон были идеальные показатели. Кучеров крутой, но не думаю, что тут надо искать какую-то предвзятость»
4вчера, 09:59
Фетисов о матче КХЛ и НХЛ: «Путин отдал тонкий пас Трампу в плане налаживания отношений. Наш президент очень грамотно и своевременно раскрыл эту тему»
1711 июня, 14:30
Никитин о звонке Путина: «Сказав «привет», он разрядил обстановку. Я поблагодарил за отношение к хоккею, такой ажиотаж – заслуга главы государства»
429 июня, 11:39
Главные новости
ЦСКА выменяет права на Коваленко у «Торпедо». Форвард провел сезон в НХЛ (Артур Хайруллин)
13 минуты назад
«Динамо» продлило контракт с 33-летним Готовцом на год. У защитника 0+1 и полезность «минус 6» за 15 матчей в Кубке Гагарина
115 минут назад
Гендиректор «Трактора»: «Агенты считают, что именно благодаря их клиентам «Трактор» пробился в финал – ценность игроков возрастает. Костяк стараемся сохранить»
42 минуты назад
Пашков о Рашевском и «Авангарде»: «В нашем хоккее работает только один фактор – деньги. Фактор тренера из НХЛ – от лукавого, не воспринимайте его всерьез»
сегодня, 08:51
Агент Цыплакова о контракте: «У «Айлендерс» новый генменеджер, приступим к переговорам в ближайшее время. Максиму нравится город и команда»
3сегодня, 08:13
Гернат может остаться в КХЛ. На защитника «Локомотива» претендуют несколько топ-клубов
9сегодня, 07:57
Легков об исполнении гимна России вместе с Овечкиным: «Решили провести тренировку, а заодно записать видео в честь нашей великой страны»
2сегодня, 07:45
Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Методики соответствуют передовым мировым технологиям. На частные инвестиции при поддержке академии СКА созданы лучшие условия для развития детей»
18сегодня, 07:32
Артюхин о символических сборных сезона НХЛ: «Не знаю, с чем связано отсутствие Бобровского – несправедливо. «Флорида» держится в плей-офф за счет него»
11сегодня, 06:57
Беннетт может подписать 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 8 млн долларов в год
26сегодня, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о возможном уходе «Витязя» из КХЛ: «Сейчас могли бы АКМ добавить, и все было бы нормально. Надо понимать, что для лиги приоритетно»
3сегодня, 08:35
Зибанежад о Крайдере: «Анахайму» повезло иметь такого потрясающего игрока, человека и партнера по команде. Ты научил меня тому, что значит быть хоккеистом «Рейнджерс»
1сегодня, 07:20
«Бостон» выменял Седерстрема у «Чикаго». Защитник набрал 37 очков в 49 матчах за «Брюнэс» в прошлом сезоне
1сегодня, 06:32
Тренер «Нью-Джерси» Брылин остается в клубе: «Договорился о продлении соглашения на 2 года. Обязанности пока будут те же»
1сегодня, 05:55
Фарм «Ванкувера» обыграл фарм «Флориды» в 1-м матче финала АХЛ. Климович забил победный гол во 2-м овертайме, Шилов отразил 51 из 54 бросков, у Кудрявцева ассист
7сегодня, 04:25
«Питтсбург» продлил Имаму на год и подписал контракт новичка с лучшим новичком сезона SHL Фернстремом
2сегодня, 03:30
Вайсфельд о Бучельникове в ЦСКА: «Такой игрок будет полезен любой команде. Не сказал бы, что с Капризовым они хоккеисты одного типа»
вчера, 21:51
Харри Кейн в джерси «Флориды» посетил 4-й матч против «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли
12вчера, 21:14Фото
Кирсанов о Ларионове: «Благодарен ему. Мы разговаривали почти каждый день, я стал дисциплинированным, изменил отношение к питанию и тренировкам»
1вчера, 19:51
Пикар – 6-й вратарь в истории НХЛ, выигравший матч финала Кубка Стэнли после выхода на замену
6вчера, 17:06