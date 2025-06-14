«Ливерпуль» и «Байер» подготовили все документы по Виртцу. Хавбек пройдет медосмотр после отпуска

Флориан Виртц близок к переходу в «Ливерпуль».

По данным Фабрицио Романо, клубы подготовили все документы по трансферу 22-летнего немца. После отпуска Виртц пройдет медосмотр.

Ранее сообщалось, что трансфер полузащитника обойдется «Ливерпулю» в 136,3 млн евро. По данным The Athletic, мерсисайдцы гарантированно выплатят «Байеру » 117,5 млн евро, еще 18,8 млн предусмотрены в виде бонусов, привязанных к результатам выступлений.

Также была информация о том, что сумма трансфера составит 150 млн евро с учетом бонусов.