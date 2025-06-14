UFC on ESPN 69: Усман против Бакли, Намаюнас подерется с Маверик и другие бои

В ночь на 15 июня в Атланте (США) состоится UFC on ESPN 69, который возглавит бой полусредневесов – Камару Усмана (20-4) и Хоакина Бакли (21-6).

Главные бои турнира:

● Роуз Намаюнас (14-7) – Миранда Маверик (17-5);

● Андре Петроски (13-4) – Эдмен Шахбазян (14-5);

● Раони Барселос (19-5) – Коди Гарбрандт (14-6);

● Мансур Абдул-Малик (8-0) – Коди Брайндейдж (11-6);

● Алонзо Мэнифилд (16-5-1) – Омар Си (11-0).

Турнир в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало основного карда – не ранее 05:00.

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