Ирина Роднина: «В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют»

Ирина Роднина снова сравнила пенсии в США и России.

«Если сравнивать пенсии с развитыми странами, как мы любим, например, с Америкой, то пенсия там с 70 лет – одинаково для мужчин и женщин. А у нас выходят в 60 женщины, а в 65 – мужчины, и то большинство уходит намного раньше, потому что у нас куча всяких льгот: шахтеры, педагоги, северные, у военных своя пенсия.

Да, в США больше пенсии, чем в России, только они там негосударственные. Люди создают пенсию себе сами. В США люди создают пенсионные фонды, откладывая деньги на особые счета, и те налоги, которые ты платишь, – твоя будущая пенсия. И налоги в США не 13%.

В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Роднина.

Ирина Роднина: «У российских пенсионеров бесплатный проезд, многие товары со скидкой, льготы – хоть пенсия и меньше, чем в США. В Америке все платное»

А чем все-таки занимаются спортсмены в Думе? Иногда голосуют «против»