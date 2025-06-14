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«Бавария» видит в Шешко преемника Кейна. Беньямина хотели купить еще прошлым летом – тогда Харри перевели бы на позицию «десятки»

«Бавария» проявляет интерес к Беньямину Шешко.

По сведениям журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля, мюнхенцы рассматривают форварда «Лейпцига» как потенциального преемника Харри Кейна и пытались купить его еще прошлым летом. Если бы сделку удалось заключить, англичанин был бы переведен на позицию «десятки».

«Лейпциг» постарается выручить 100 млн евро, но готов начать переговоры по Шешко с отметки в 70 млн. Вероятность перехода в «Баварию» при этом невысока, фаворитом называется «Арсенал».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bild
logoБеньямин Шешко
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБавария
logoбундеслига Германия
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