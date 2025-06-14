Алина Загитова: «Большое спасибо Роману Ротенбергу. Он дал нам ночной лед для репетиций шоу, это большая честь»
Алина Загитова выразила благодарность Роману Ротенбергу.
Сегодня в Москве проходит презентация спортивного комплекса «Молодежка», организатором которой является вице-президент ФХР Ротенберг.
«Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо. Роман Борисович нам дал ночной лед для репетиций шоу. Мы с сегодняшнего дня будем начинать репетировать. Для нас это большая честь.
Каток очень удобный, тут достаточно тепло, все сделано на высшем уровне. Как девочка могу сказать – дизайн очень крутой. Все сделано по максимуму», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
Загитова представит свое шоу «Ассоль» – рок-мюзикл на льду – 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге.
Как ни старается Загитова, билеты на ее шоу не продаются – два показа уже отменили
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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