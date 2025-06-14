Загитова и Губерниев сделали постановочное фото – фигуристка показала, как «бьет» комментатора
Алина Загитова и Дмитрий Губерниев сделали совместное постановочное фото.
Олимпийская чемпионка показала, как «бьет» комментатора в зале для боксерских тренировок.
Загитова и Губерниев встретились на презентации спортивного комплекса «Молодежка» в Москве, которую проводит первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
Губерниев об игре Загитовой на пианино: «Главное, чтобы Алина оставалась фигуристкой, а то вдруг она пойдет в аккомпанирующий состав к Григорию Лепсу»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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