Возглавлявший «Базель» Челестини – главный кандидат на пост тренера ЦСКА. С ним могут подписать контракт на 2 года («СЭ»)
ЦСКА может возглавить швейцарский специалист.
По информации «Спорт-Экспресса», основным кандидатом на пост главного тренера московской команды является Фабио Челестини. Ожидается, что стороны подпишут двухлетний контракт.
Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023 года по 13 июня 2025-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в сезоне-2024/25. Ранее Фабио возглавлял «Лозанну», «Лугано», «Люцерн» и «Сьон».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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