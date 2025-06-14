Возглавлявший «Базель» Челестини – главный кандидат на пост тренера ЦСКА. С ним могут подписать контракт на 2 года («СЭ»)

ЦСКА может возглавить швейцарский специалист.

По информации «Спорт-Экспресса », основным кандидатом на пост главного тренера московской команды является Фабио Челестини. Ожидается, что стороны подпишут двухлетний контракт.

Последним клубом Челестини был «Базель », который он возглавлял с октября 2023 года по 13 июня 2025-го. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в сезоне-2024/25. Ранее Фабио возглавлял «Лозанну», «Лугано», «Люцерн» и «Сьон».