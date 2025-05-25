«Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта» сыграют в ЛЧ от Италии, «Рома» и «Болонья» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК. «Лацио» не попал в еврокубки, проиграв «Лечче» с 17-го места

Определились все участники еврокубков от Италии в сезоне-2025/26.

В общий этап Лиги чемпионов пробились чемпион «Наполи » (82 очка), занявший второе место «Интер » (81), ставшая третьей «Аталанта » (74) и замкнувший первую четверку «Ювентус » (70).

В основном турнире Лиги Европы выступят ставшая пятой «Рома » (69) и выигравшая Кубок Италии «Болонья », которая в Серии А финишировала девятой.

В Лиге конференций снова сыграет «Фиорентина », ставшая шестой (65).

«Лацио » в 38-м туре дома проиграл «Лечче» (0:1) с 17-й строчки, стал седьмым (65) и остался без еврокубков. «Милан » занял 8-е место (63) и еще до последнего тура лишился шансов на еврокубки.