«Ювентус», «Наполи», «Интер», «Аталанта» сыграют в ЛЧ от Италии, «Рома» и «Болонья» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК. «Лацио» не попал в еврокубки, проиграв «Лечче» с 17-го места
Определились все участники еврокубков от Италии в сезоне-2025/26.
В общий этап Лиги чемпионов пробились чемпион «Наполи» (82 очка), занявший второе место «Интер» (81), ставшая третьей «Аталанта» (74) и замкнувший первую четверку «Ювентус» (70).
В основном турнире Лиги Европы выступят ставшая пятой «Рома» (69) и выигравшая Кубок Италии «Болонья», которая в Серии А финишировала девятой.
В Лиге конференций снова сыграет «Фиорентина», ставшая шестой (65).
«Лацио» в 38-м туре дома проиграл «Лечче» (0:1) с 17-й строчки, стал седьмым (65) и остался без еврокубков. «Милан» занял 8-е место (63) и еще до последнего тура лишился шансов на еврокубки.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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