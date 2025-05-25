ФХР отрицает недопуск России на ОИ-2026: «У ОКР нет уведомлений от МОК. Они не давали новых рекомендаций, вопрос будет решен позднее»

ФХР отрицает недопуск сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил , что Россия не сыграет на Играх в Италии.

«По информации ФХР , у Олимпийского комитета России нет уведомлений от Международного олимпийского комитета об участии национальной сборной России по хоккею.

МОК не давал новых рекомендаций по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решен позднее», – сказано в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. МОК уведомил об этом ОКР