Медведев покинет «Зенит». Будущее директора Погорелова в клубе – под вопросом (Иван Карпов)

Александр Медведев покинет «Зенит».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления клуба оставит свой пост. Будущее исполнительного директора Максима Погорелова в «Зените» остается под вопросом.

Инсайдер отмечает, что «Зенит» меняет конфигурацию. Не исключено появление в клубе должности спортивного директора.

В апреле Карпов писал , что Медведев и Погорелов могут покинуть «Зенит » при отсутствии титула и отмечал, что позиции тренера Сергея Семака крепки.