Медведев покинет «Зенит». Будущее директора Погорелова в клубе – под вопросом (Иван Карпов)
Александр Медведев покинет «Зенит».
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что председатель правления клуба оставит свой пост. Будущее исполнительного директора Максима Погорелова в «Зените» остается под вопросом.
Инсайдер отмечает, что «Зенит» меняет конфигурацию. Не исключено появление в клубе должности спортивного директора.
В апреле Карпов писал, что Медведев и Погорелов могут покинуть «Зенит» при отсутствии титула и отмечал, что позиции тренера Сергея Семака крепки.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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