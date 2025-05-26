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НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» уступила «Нью-Йорку» в 3-м матче серии

Сегодня состоялся 3-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.

«Индиана» на своей площадке проиграла «Нью-Йорку» (2-1).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Третий матч

«Индиана» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?7486 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
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