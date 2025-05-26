НБА. Финал Восточной конференции. «Индиана» уступила «Нью-Йорку» в 3-м матче серии
Сегодня состоялся 3-й матч финальной серии Восточной конференции НБА.
«Индиана» на своей площадке проиграла «Нью-Йорку» (2-1).
Финал Восточной конференции
Третий матч
«Индиана» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?7486 голосов
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Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
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