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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Астон Виллу» в 38-м туре АПЛ (2:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эмилиано Мартинес получил прямую красную карточку в конце первого тайма. Амад Диалло забил на 76-й. Кристиан Эриксен реализовал пенальти на 87-й.

Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
2 - 0
Астон Вилла
Матч окончен
Каземиро
90’
+4’
  Эриксен
87’
84’
Роджерс   Мален
84’
Камара   Баркли
Хейлунд   Оби-Мартин
81’
80’
Роджерс
  Диалло
76’
73’
Пау Торрес
Маунт   Эриксен
66’
Хевен   Эванс
66’
63’
Онана   Рэмзи
62’
Макгинн   Тилеманс
Диогу Далот   Майну
46’
2тайм
Перерыв
45’
+4’
Асенсио   Ольсен
Диалло
45’
+1’
45’
+1’
Мартинес
Мазрауи   Диогу Далот
20’
Манчестер Юнайтед
Байындыр, Хевен, Магуайр, Линделеф, Маунт, Диалло, Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Мазрауи, Хейлунд, Хитон, Диогу Далот, Эванс, Фредриксон, Эриксен, Угарте, Майну, Коллиер, Оби-Мартин
Запасные: Майну, Оби-Мартин, Хитон, Диогу Далот, Фредриксон, Эриксен, Угарте, Коллиер, Эванс
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Матсен, Пау Торрес, Конса, Кэш, Онана, Камара, Макгинн, Асенсио, Роджерс, Уоткинс, Ольсен, Мингз, Динь, Гарсия, Баркли, Тилеманс, Бэйли, Рэмзи, Мален
Запасные: Майну, Оби-Мартин, Хитон, Диогу Далот, Фредриксон, Эриксен, Угарте, Коллиер, Эванс
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoпремьер-лига Англия
logoЭмилиано Мартинес
logoАмад Диалло
logoКристиан Эриксен
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