«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма

«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Астон Виллу» в 38-м туре АПЛ (2:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Эмилиано Мартинес получил прямую красную карточку в конце первого тайма. Амад Диалло забил на 76-й. Кристиан Эриксен реализовал пенальти на 87-й.

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