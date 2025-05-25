Матч окончен
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» – 2:0. Эриксен забил с пенальти, Мартинеса удалили в конце первого тайма
«Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Астон Виллу» в 38-м туре АПЛ (2:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Эмилиано Мартинес получил прямую красную карточку в конце первого тайма. Амад Диалло забил на 76-й. Кристиан Эриксен реализовал пенальти на 87-й.
Премьер-лига. 38 тур
25 мая 15:00, Олд Траффорд
Завершен
2 - 0
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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