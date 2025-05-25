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ISU: «Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в Олимпиаде-2026»

В ISU заявили, что у российских парников и танцоров нет шансов поехать на ОИ.

Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российские пары и танцевальные дуэты к участию в олимпийском отборе.

«Нет никаких шансов, что российские пары и танцевальные дуэты примут участие в предстоящей зимней Олимпиаде в Милане. Решение ISU является финальным и не предусматривает пересмотров и апелляций при абсолютно любых раскладах», – сообщили в ISU.

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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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