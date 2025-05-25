Карпин может возглавить «Зенит» в случае возвращения Митрофанова в клуб (РИА Новости)

Валерий Карпин может стать главным тренером «Зенита».

Тренер сборной России может возглавить клуб из Санкт-Петербурга, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов , занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причем в более высоком статусе.

При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина . У них сложились хорошие отношения.

Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», – сообщил источник.

По его данным, все кадровые решения должны быть приняты на следующей неделе.

Напомним, Митрофанов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год, сперва как заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию, а затем как генеральный директор.

«Зенит » под руководством Сергея Семака в год столетия клуба занял второе место в Мир РПЛ и не сумел выйти в суперфинал Фонбет Кубка России.

Петербуржцы впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны. Семак привел команду к шести подряд чемпионским титулам, двум победам в Кубке и пяти в Суперкубке.

Ранее сообщалось , что Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте.