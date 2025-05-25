  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин может возглавить «Зенит» в случае возвращения Митрофанова в клуб (РИА Новости)
234

Карпин может возглавить «Зенит» в случае возвращения Митрофанова в клуб (РИА Новости)

Валерий Карпин может стать главным тренером «Зенита».

Тренер сборной России может возглавить клуб из Санкт-Петербурга, если в «Зенит» вернется Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Несмотря на опровержения со стороны самого Митрофанова, в «Зените» не исключают его возвращения. Причем в более высоком статусе.

При таком раскладе возможно назначение на пост главного тренера Валерия Карпина. У них сложились хорошие отношения.

Немаловажно, что Карпин сможет чаще видеться с семьей. Жена и дети в Таллине, добираться туда из Питера проще», – сообщил источник.

По его данным, все кадровые решения должны быть приняты на следующей неделе.

Напомним, Митрофанов работал в «Зените» с 2006 по 2017 год, сперва как заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, корпоративному управлению и развитию, а затем как генеральный директор.

«Зенит» под руководством Сергея Семака в год столетия клуба занял второе место в Мир РПЛ и не сумел выйти в суперфинал Фонбет Кубка России.

Петербуржцы впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны. Семак привел команду к шести подряд чемпионским титулам, двум победам в Кубке и пяти в Суперкубке.

Ранее сообщалось, что Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте.

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57557 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
возможные трансферы
logoСборная России по футболу
logoЗенит
Р-Спорт
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин и «Динамо» продвинулись в переговорах о контракте (Тимур Гурцкая)
78вчера, 12:23
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
5223 мая, 11:44
Клод Макелеле: «Мостовой и Карпин принимали у меня экзамен, как пить водку! И утвердили меня как достойного»
3623 мая, 09:43
Карпин о России на ЧМ-2026: «Только Трамп может сказать: «Сам лично приглашаю в Америку, мы друзья». Про квоту в первый раз слышу – ее нам как раз закрыли»
8118 мая, 09:31
Главные новости
У Ямаля самый высокий средний балл от WhoScored в топ-лигах Европы. Мбаппе – 2-й, Кейн – 4-й
3 минуты назад
«Барселона» и Касадо обсуждают продление контракта до 2030 года
5 минут назад
Жозе Моуринью: «У меня 2 финала еврокубков за 7 лет. Иначе говоря, у меня за 7 лет больше еврокубковых финалов, чем у турецкого футбола – за всю историю»
1115 минут назад
Семак о «Зените»: «Серия чемпионств не может продолжаться бесконечно. Поражения – часть работы. Переживания от неудачи есть, но это спорт»
324 минуты назад
Подозреваемый в наезде во время парада «Ливерпуля» – 53-летний белый местный житель
1034 минуты назад
Роналду после завершения сезона в Саудовской Аравии: «Эта глава окончена. История все еще пишется»
2744 минуты назад
«Хайденхайм» остался в Бундеслиге, обыграв «Эльферсберг» в ответном переходном матче. Сиенза забил на 90+5 победный гол
1258 минут назад
Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
14сегодня, 20:27
Де ла Фуэнте о «Золотом мяче» для Ямаля: «Не знаю, когда Ламин выиграет его, но он обязательно выиграет... И даже сделает это снова. Самое главное, что он работает и совершенствуется»
8сегодня, 20:24
«Аль-Наср» стал 3-м в саудовской лиге – это худший результат при Роналду. Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата
65сегодня, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
Джеррард о том, что не бил пенальти в финале ЛЧ-2005: «Я чуть было не наложил в штаны, пока ждал своей очереди. Я не хотел, чтобы вся слава досталась мне, и не стал бы ничего менять»
119 минут назад
Трент заплакал во время парада «Ливерпуля». Собослаи и Салах утешали защитника, покидающего клуб
353 минуты назад
Бартон отредактировал твит о ДТП на параде «Ливерпуля». Изначально он написал: «Все мы знаем, что это было»
853 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Дамак», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Кадисию» Обамеянга
10сегодня, 20:12
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
4сегодня, 20:08
Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
9сегодня, 19:48
Личка, Федотов, Тихонов или Артига могут возглавить «Торпедо» в случае отставки Кононова. Клуб вышел в РПЛ (Metaratings)
12сегодня, 19:28
Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»
25сегодня, 18:38
Тен Хаг о «Байере»: «Хочу побеждать за счет доминирующего, привлекательного футбола»
15сегодня, 18:27
32-летний Брызгалов завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб «Факела»
11сегодня, 18:24