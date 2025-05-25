«Ман Сити» финишировал в топ-3 АПЛ во всех девяти сезонах при Гвардиоле. Пеп возглавляет клуб с 2016-го

«Манчестер Сити» при Пепе Гвардиоле не опускается ниже топ-3 АПЛ.

В 38-м туре АПЛ «горожане» на выезде обыграли «Фулхэм» (2:0) и финишировали на 3-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 71 очко.

За 9 сезонов под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити » ни разу не занимал место ниже третьего по итогам розыгрыша Премьер-лиги. За время работы каталонского тренера клуб 6 раз становился чемпионом Англии.