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Россию не допустят к Олимпиаде-2026, заявил глава ИИХФ Тардиф. МОК уведомил об этом ОКР

Сборная России по хоккею не будет допущена к Олимпиаде-2026.

«ИИХФ ясно дала понять, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен уведомить Олимпийский комитет России. Они это сделали.

Хотим, чтобы именно МОК официально сообщил [о недопуске сборной России]», – заявил глава ИИХФ Люк Тардиф в интервью SVT Sport.

Ранее ИИХФ опровергала информацию о недопуске хоккейной команды на Олимпийские игры в Италии.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в международных турнирах весной 2022 года.

Ротенберг о недопуске сборной на ОИ-2026: «Журналисты часто верят в выдуманные в недружественных странах истории. Это провокации против России, наша задача – не вестись»

Опубликовал: Максим Федер
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная России по хоккею с шайбой
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