Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)
Массимилиано Аллегри может сменить Антонио Конте в «Наполи».
55-летний итальянский тренер возглавил «Наполи» год назад. Конте привел команду к победе в Серии А.
Антонио и неаполитанцы близки к тому, чтобы прекратить сотрудничество. При этом отношения между сторонами остаются хорошими, сообщает Джанлука Ди Марцио.
«Наполи» намерен пригласить на пост главного тренера Аллегри. Клуб хочет подписать бывшего тренера «Ювентуса» в самое ближайшее время, чтобы избежать возможной конкуренции со стороны «Милана», а также «Интера» после финала Лиги чемпионов.
Де Лаурентис о Конте в «Наполи»: «Если человеку некомфортно, нужно сменить обстановку, как Спаллетти. С Антонио у нас взаимное уважение, спасибо ему за скудетто»
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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