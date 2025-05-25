Конте покинет «Наполи». Клуб хочет назначить Аллегри в ближайшее время (Джанлука Ди Марцио)

Массимилиано Аллегри может сменить Антонио Конте в «Наполи».

55-летний итальянский тренер возглавил «Наполи» год назад. Конте привел команду к победе в Серии А.

Антонио и неаполитанцы близки к тому, чтобы прекратить сотрудничество. При этом отношения между сторонами остаются хорошими, сообщает Джанлука Ди Марцио .

«Наполи» намерен пригласить на пост главного тренера Аллегри . Клуб хочет подписать бывшего тренера «Ювентуса» в самое ближайшее время, чтобы избежать возможной конкуренции со стороны «Милана », а также «Интера » после финала Лиги чемпионов.

Де Лаурентис о Конте в «Наполи»: «Если человеку некомфортно, нужно сменить обстановку, как Спаллетти. С Антонио у нас взаимное уважение, спасибо ему за скудетто»

Кто принес «Наполи» скудетто