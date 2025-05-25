Евролига. «Финал четырех». «Фенербахче» сразится с «Монако» за чемпионство, «Панатинаикос» играет с «Олимпиакосом» в матче за 3-е место
Сегодня в Абу-Даби состоятся заключительные игры «Финала четырех» Евролиги-24/25.
«Монако» и «Фенербахче» выяснят обладателя титула чемпиона сезона-2024/25, «Панатинаикос» встречается с «Олимпиакосом» в матче за бронзу.
«Финал четырех»
Абу-Даби, ОАЭ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом НБА?7306 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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