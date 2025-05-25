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Медведев выстрелил из пушки в Петропавловской крепости в честь 100‑летия «Зенита»: «Праздник со слезой на щеке. Не дотянули одно очко до чемпионства»

Александр Медведев сделал выстрел из пушки в честь 100‑летия «Зенита».

Председатель правления клуба сделал выстрел из пушки в Петропавловской крепости. 25 мая «Зенит» отмечает 100 лет со дня основания клуба.

– Потрясающие эмоции. В день юбилея осуществить выстрел из пушки, которая после перерыва с 1934 по 1957 год, с того года не было ни одного дня, когда бы выстрел ни прозвучал. Сегодня очень памятный выстрел. Надеюсь, что он войдет в историю.

– Весь Санкт‑Петербург отмечает 100‑летие «Зенита». Насколько это будет шумно?

– Да, конечно, это праздник со слезой на щеке. К сожалению, не дотянули одно очко до чемпионства. Но этот выстрел открывает новое столетие, в котором, я уверен, будет много побед, – сказал председатель правления «Зенита».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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