«Феррари» Шумахера продана за 18 млн долларов – это рекорд для болидов Михаэля
Победная «Феррари» установила рекорд для машин Шумахера.
«Феррари» F2001 продана на аукционе RM Sotheby’s за более чем 18 миллионов долларов.
За рулем болида Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии 2001 года. В конце того сезона немец завоевал свой четвертый титул в «Формуле-1» из семи.
F2001 установила рекорд по стоимости среди всех гоночных машин Шумахера и стала четвертой по данному показателю в истории. Первые три строчки принадлежат «Мерседесу», рекорд остается за болидом W196, которым управляли Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс в 1950-е (52,5 миллиона долларов).
В 2017 году та же машина F2001 была продана за 7,5 миллиона долларов – рекордную на тот момент сумму для болидов «Ф-1» современной эры.
Кто из гонщиков заработал больше всех в истории? Богачи – не только из «Ф-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
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