«Феррари» Шумахера продана за 18 млн долларов – это рекорд для болидов Михаэля

Победная «Феррари» установила рекорд для машин Шумахера.

«Феррари » F2001 продана на аукционе RM Sotheby’s за более чем 18 миллионов долларов.

За рулем болида Михаэль Шумахер выиграл Гран-при Монако и Венгрии 2001 года. В конце того сезона немец завоевал свой четвертый титул в «Формуле-1» из семи.

F2001 установила рекорд по стоимости среди всех гоночных машин Шумахера и стала четвертой по данному показателю в истории. Первые три строчки принадлежат «Мерседесу », рекорд остается за болидом W196, которым управляли Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс в 1950-е (52,5 миллиона долларов).

В 2017 году та же машина F2001 была продана за 7,5 миллиона долларов – рекордную на тот момент сумму для болидов «Ф-1» современной эры.

Кто из гонщиков заработал больше всех в истории? Богачи – не только из «Ф-1»