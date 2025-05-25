Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» со столетием клуба.

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит » и его болельщиков со 100-летним юбилеем!

Особые поздравления – тренерам, игрокам и руководству клуба, на плечах которых ответственность за результат и перспективы клуба.

Спасибо болельщикам, заполняющим один из лучших футбольных стадионов страны. И, конечно, генеральному партнеру клуба ПАО «Газпром», Алексею Борисовичу Миллеру , которые делают невероятно много для развития всего российского спорта.

Мы в СКА равняемся на «Зенит», и все успехи в хоккее достигнуты на примере наших футбольных коллег и друзей.

История «Зенита» и СКА неразрывно связана общей любовью к городу. В послевоенные годы ленинградские атлеты, тренеры и энтузиасты, не делясь на виды спорта, вместе восстанавливали страну. Многие из них защищали честь города и на поле, и на льду, заложив основу той особой связи, что навсегда скрепила СКА и «Зенит».

Мы не просто соседи, а часть одной большой спортивной семьи, чьи традиции стали символом ленинградского и петербургского характера.

Сегодняшний «Зенит» – эталон преданности делу, заслуженно самый успешный клуб страны. Только с 2007 года у команды 10 чемпионских титулов, 9 Суперкубков и 4 Кубка России, Кубок УЕФА и уникальный для нашего футбола Суперкубок УЕФА.

Это красноречивая статистика, за которой стоит умение годами удерживать высочайшую планку и справляться с невероятным давлением.

Уверен, что вторая сотня лет станет для «Зенита» еще насыщеннее, ярче и успешнее. Впереди у клуба еще множество побед, титулов и звездных воспитанников. С юбилеем, «Зенит»!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о селекции СКА: «Сделаем все, чтобы собрать самую сильную команду из самых честных ребят, которые будут честно биться в каждой смене и у кого есть характер»

«Зенит» разочарован. Год 100-летия без трофеев: осознание в лицах