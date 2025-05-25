Ротенберг поздравил «Зенит» со 100-летием: «В СКА равняются на «Зенит» – все успехи в хоккее достигнуты на примере футбольных коллег. Спасибо болельщикам, «Газпрому» и Миллеру»
«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» и его болельщиков со 100-летним юбилеем!
Особые поздравления – тренерам, игрокам и руководству клуба, на плечах которых ответственность за результат и перспективы клуба.
Спасибо болельщикам, заполняющим один из лучших футбольных стадионов страны. И, конечно, генеральному партнеру клуба ПАО «Газпром», Алексею Борисовичу Миллеру, которые делают невероятно много для развития всего российского спорта.
Мы в СКА равняемся на «Зенит», и все успехи в хоккее достигнуты на примере наших футбольных коллег и друзей.
История «Зенита» и СКА неразрывно связана общей любовью к городу. В послевоенные годы ленинградские атлеты, тренеры и энтузиасты, не делясь на виды спорта, вместе восстанавливали страну. Многие из них защищали честь города и на поле, и на льду, заложив основу той особой связи, что навсегда скрепила СКА и «Зенит».
Мы не просто соседи, а часть одной большой спортивной семьи, чьи традиции стали символом ленинградского и петербургского характера.
Сегодняшний «Зенит» – эталон преданности делу, заслуженно самый успешный клуб страны. Только с 2007 года у команды 10 чемпионских титулов, 9 Суперкубков и 4 Кубка России, Кубок УЕФА и уникальный для нашего футбола Суперкубок УЕФА.
Это красноречивая статистика, за которой стоит умение годами удерживать высочайшую планку и справляться с невероятным давлением.
Уверен, что вторая сотня лет станет для «Зенита» еще насыщеннее, ярче и успешнее. Впереди у клуба еще множество побед, титулов и звездных воспитанников. С юбилеем, «Зенит»!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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