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Хаби Алонсо возглавил «Реал»

«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо.

43-летний специалист подписал контракт до лета 2028 года. Он приступит к работе 1 июня.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер» и выиграл с клубом из Леверкузена чемпионат и Кубок Германии. 

В 2009-2014 годах Хаби выступал за «Реал» как игрок и взял с клубом 6 трофеев, включая Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
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