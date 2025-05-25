Хаби Алонсо возглавил «Реал»

«Реал» объявил о назначении Хаби Алонсо.

43-летний специалист подписал контракт до лета 2028 года. Он приступит к работе 1 июня.

С октября 2022 года Алонсо возглавлял «Байер» и выиграл с клубом из Леверкузена чемпионат и Кубок Германии.

В 2009-2014 годах Хаби выступал за «Реал » как игрок и взял с клубом 6 трофеев, включая Ла Лигу и Лигу чемпионов.