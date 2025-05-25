«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ-2024/25

«Ливерпуль» получил кубок за победу в АПЛ-2024/25.

«Ливерпуль » сыграл вничью с «Кристал Пэлас » (1:1) в 38-м туре АПЛ .

Команда тренера Арне Слота еще в апреле, в 34-м туре, досрочно оформила титул .

Сегодня на «Энфилде» «красным» вручили трофей. Капитан Вирджил ван Дейк поднял кубок над головой, после чего команда стала отмечать чемпионство с болельщиками.