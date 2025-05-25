«Ливерпулю» вручили чемпионский кубок за победу в АПЛ-2024/25
«Ливерпуль» получил кубок за победу в АПЛ-2024/25.
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в 38-м туре АПЛ.
Команда тренера Арне Слота еще в апреле, в 34-м туре, досрочно оформила титул.
Сегодня на «Энфилде» «красным» вручили трофей. Капитан Вирджил ван Дейк поднял кубок над головой, после чего команда стала отмечать чемпионство с болельщиками.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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